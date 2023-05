WrestleQuest rimandato, non uscirà a maggio

Con un tweet, lo studio Mega Cat Studios ha comunicato che WrestleQuest è stato rimandato. Niente maggio quindi, bensì un più generico “questa estate” per l’interessante RPG in pixel art sul Wrestling. Ecco il messaggio dei dev:

Come si evince dal post quei sopra, di concerto con il publisher Skybound Games, WrestleQuest è stato rimandato a causa di non meglio specificati “problemi fuori dal controllo” dei dev conseguenti gli sviluppi relativi una nuova partnership. Mega Cat Studios promette che una data di uscita verrà indicata più avanti durante il mese in corso.

Vi ricordiamo che il gioco mescola il Wrestling e icone del passato (come Jake the Snake Roberts, “Macho Man” Randy Savage e André the Giant) alle meccaniche da RPG classico. Per finire in bellezza, veste il risultato con una pixel art che rende il tutto tanto vintage quanto intrigante.

WrestleQuest sarà pubblicato su PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.