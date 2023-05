Fortnite: la modalità classificata sta per arrivare

Epic Games ha annunciato che Fortnite, la sua gallina dalle uova d’oro, si arricchirà con la modalità classificata sia in Battle Royale, sia in Zero Costruzioni.

Con la patch 24.40, Fortnite avrà la sua classifica da scalare con tanto di rank e numeri a indicare la posizione, la quale offrirà ricompense cosmetiche per chi sarà capace di distinguersi dalla massa. Per quanto riguarda le differenza tra le partite normale e quelle ranked, ecco quali sono:

Attivare Classifica ti metterà contro altri giocatori che hanno abilitato Classifica. Tutto il bottino e le altre funzionalità di gioco in Classifica Stagione Zero saranno esattamente gli stessi delle modalità tradizionali Battaglia reale e Zero costruzioni, per poter monitorare e valutare l’esperienza giocatore in Classifica. Proprio per questo apporteremo le modifiche seguenti nell’aggiornamento v24.40:

I limiti dei materiali verranno ridotti da 999 a 500.

I tassi di raccolta saranno leggermente aumentati.

I giocatori rilasceranno 50 di ciascun materiale quando vengono eliminati.

Per ulteriori informazioni sulla modalità classificata in arrivo su Fortnite, potete consultare il sito ufficiale. Se invece vi interessa un punto di vista diverso sul battle royale per antonomasia, lo trovate in questo nostro speciale.