Dopo aver preso le misure con New World e Lost Ark, Amazon Games prepara un altro tuffo nel mondo degli MMO, viene spontaneo pensare. In effetti è così: Embrace Group (attraverso Middle-earth Enterprises, parte del gruppo operativo Freemode) e Amazon Games, hanno annunciato un MMO basato sul Signore degli Anelli.

Ecco cosa viene riportato sul sito ufficiale:

Il gioco in arrivo sarà un’avventura MMO open-world in un mondo persistente ambientato nella Terra di Mezzo, con le amate storie della trilogia letteraria Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. Il gioco è nelle prime fasi di produzione, con Amazon Games Orange County, creatori del popolare gioco MMO open-world New World, che guida lo sviluppo. Amazon Games pubblicherà il gioco a livello globale per PC e console. Ulteriori dettagli, inclusa la tempistica del lancio, saranno condivisi in un secondo momento.

“Ci impegniamo a offrire ai giocatori giochi di alta qualità, sia attraverso IP originali che quelli amati da tempo come Il Signore degli Anelli“, ha affermato Christoph Hartmann, VP, Amazon Games.

“Portare ai giocatori una nuova interpretazione de Il Signore degli Anelli è stata a lungo un’aspirazione per il nostro team, e siamo onorati e grati che Middle-earth Enterprises ci stia affidando questo mondo iconico. Siamo inoltre lieti di espandere il nostro rapporto con Embracer Group dopo il nostro accordo con Tomb Raider dello scorso anno, poiché hanno dimostrato di essere ottimi collaboratori”.

“Il mondo della Terra di Mezzo continua a dimostrarsi un terreno infinitamente fertile per i creatori e Amazon Games ha una passione per la creazione di mondi coinvolgenti e avvincenti e la pubblicazione di giochi per un pubblico globale”, ha affermato Lee Guinchard, CEO di Freemode.

“Abbiamo la chiara ambizione di creare prodotti di intrattenimento della massima qualità per questa IP, sia che utilizziamo risorse interne o collaboriamo con i migliori partner del settore che completano le nostre capacità. Ci stiamo impegnando al massimo per offrire un MMO che renda giustizia all’immenso universo della Terra di Mezzo e delizi i giocatori di tutto il mondo”.

Chi mastica l’inglese ed è interessato a saperne di più, può approfondire il discorso leggendo questa news sul sito ufficiale sul sito di Amazon Games.