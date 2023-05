The Lord of the Rings: Gollum, un video dedicato al protagonista

Quando mancano pochi giorni all’uscita di The Lord of the Rings: Gollum, ecco che Daedalic Entertainment ha pubblicato un nuovo video dedicato al “making of” del protagonista del gioco.









Gli sviluppatori illustrano il processo creativo che ha portato dapprima alla scelta di Gollum come protagonista di un videogioco, e in seguito alla realizzazione di un personaggio così complesso. Dalla trasposizione della doppia personalità fino alle fattezze vere e proprie di Gollum, passando per le sue abilità di movimento e di combattimento, Daedalic ha provato a trasmettere agli utenti la sensazione di giocare nei panni di una creatura minuta e pertanto molto agile, ma anche vittima di un costante conflitto interiore tra le sue personalità.

The Lord of the Rings: Gollum, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 25 maggio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Switch.