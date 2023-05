Frontier Developments ha presentato oggi F1 Manager 2023, il prossimo capitolo della serie di simulazione gestionale di Formula 1 con licenza ufficiale. Ecco il trailer d’annuncio:









La nuova edizione punterà su sistemi di gestione più approfonditi, corse più drammatiche e un impegno ancora maggiore per quanto riguarda l’autenticità. I fan che non vedono l’ora di gestire la propria scuderia saranno invitati ad assumere il ruolo di un Team Principal di F1, lasciare il segno e guidare la squadra prescelta fino in cima, guidando ogni decisione sia in pista che fuori.

A quanto pare, F1 Manager 2023 si avvicina ancora di più al FIA Formula One World Championship 2023 con la nuova modalità Race Replay, che consentirà agli aspiranti Team Principal di riscrivere i momenti chiave di tutta la stagione di 23 gare. Inoltre, nella modalità Carriera di ritorno, i giocatori potranno godere di una serie di sviluppi di funzionalità altamente richiesti.

Al momento non c’è una data di uscita precisa, sappiamo solo che F1 Manager 2023 uscirà questa estate digitalmente su PC via Steam ed Epic Games Store, e sarà distribuito sia fisicamente che digitalmente su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.