Correva l’anno 1992 quando Infogrames pubblicò il primo Alone in the Dark su MS-DOS. Difficile dimenticare il volto di Edward Carnby e l’espressività di quei pixel, per non parlare delle stanze della villa Derceto, colme di spigoli, orrori e ansia.

Del resto parliamo degli albori dei survival horror per come li conosciamo oggi, quindi non stupisce che l’odierno annuncio di un mini-showcase dedicato ad Alone in the Dark, il remake curato da Pieces Interactive, faccia notizia. Segnatevi la data e l’orario, in verità non esattamente comodo per noi italiani: 26 maggio alle 2 del mattino. Ecco il trailer dell’annuncio:









Il publisher comunica che l’evento dedicato al gioco gli consentirà di “fare luce sui misteri che avvolgono Alone in the Dark, mentre sveliamo le risposte ad alcune delle domande più urgenti che circondano il gioco.” A quanto pare, inoltre, la “mini-vetrina” è interamente dedicata ad Alone in the Dark, con non solo nuovi approfondimenti sul gioco, ma anche rivelazioni potenzialmente inaspettate.

Chi fosse interessato e pronto a fare le ore piccole potrà seguire lo Spotlight sui canali Twitch e YouTube di THQ Nordic.

Di seguito invece la descrizione di Alone in the Dark presente sulla pagina Steam:

L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa rivisitazione del classico gioco survival horror Alone in the Dark. Questa lettera d’amore per l’innovativa versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto…

Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Esplora la villa di Derceto in questa rivisitazione di Alone in the Dark, una lettera d’amore per il classico gioco horror di culto degli anni 90.

Ritorna alle radici dell’horror psicologico e sperimenta un viaggio degno del gioco che ha dato vita al genere.

Tuffati in un mondo ricco di suoni che ti daranno i brividi con un’angosciante e ispirata colonna sonora.

Goditi l’emozione di una sopravvivenza disperata in un mondo dove la realtà sta venendo meno, dove il male si cela in ogni ombra e le munizioni sono scarse.

Vivi un incubo dalla prospettiva di Emily Hartwood o Edward Carnby e svela gli oscuri segreti di una villa gotica.

Immergiti in un profondo racconto psicologico che ti porterà al di là dell’immaginabile, scritto da Mikael Hedberg, lo scrittore di horror di culto come SOMA e Amnesia.