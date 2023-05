Durante il PlayStation Showcase di ieri, il trailer di Synapse, lo storico sparatutto d’azione di nuova generazione di nDreams, è stato l’occasione perfetta non solo per mostrare un bel po’ di gameplay pieno di adrenalina, ma anche per svelare la data di uscita e il cast di doppiatori. Ecco il trailer:









Oltre alla rivelazione che David Hayter e Jennifer Hale saranno i doppiatori (l’iconico duo è conosciuto per aver lavorato rispettivamente a Metal Gear Solid e Mass Effect), Synapse ha finalmente una data di uscita confermata: verrà lanciato esclusivamente su PlayStation VR2 il 4 luglio 2023.

Per quanto concerne il gioco, invece, in Synapse i giocatori assumono il ruolo di un agente altamente addestrato incaricato di irrompere nella mente del colonnello ed estrarre informazioni cruciali per salvare il mondo. Il gioco è stato realizzato per sfruttare appieno le funzionalità di nuova generazione di PlayStation VR2 con il tracciamento oculare migliorato, la telecinesi controllata dal movimento e le sparatorie adrenaliniche che i giocatori possono percepire attraverso il feedback tattile e i grilletti adattivi dei controller Sense di PlayStation VR2.

David Hayter (voce di Snake in Metal Gear Solid e sceneggiatore di X-Men e Watchmen) interpreta il colonnello Peter Conrad, un tempo rispettato leader delle operazioni segrete che da allora è diventato un famigerato nemico dello stato. Il suo pensiero sempre più squilibrato lo ha portato a minacciare di scatenare l’Armageddon. Hayter collabora ancora una volta con nDreams, dopo aver doppiato il generale Zhurov nel premiato Phantom: Covert Ops dello studio nel 2020.

Jennifer Hale (il CV come doppiatrice include il Comandante Shepherd in Mass Effect e Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart) invece interpreta Clara Sorensen, una direttrice dell’ultra-segreto Bureau V. Sorensen è l’unico collegamento tra il giocatore, che si trova nella mente del colonnello, e il mondo esterno e funge da guida attraverso il suo subconscio deformato. Hale si è riunita con la sua co-protagonista Hayter, dopo aver interpretato il ruolo di Naomi Hunter al suo fianco in Metal Gear Solid.

“Quando nDreams mi ha contattato per la prima volta chiedendomi di interpretare il personaggio del colonnello Conrad, sono stato subito incuriosito”, ha dichiarato David Hayter. “Sono rimasto impressionato dalla complessità del suo personaggio, dalla natura unica del gameplay e mi sono divertito moltissimo a dare vita a Conrad. È stato fantastico lavorare di nuovo con il team di nDreams e, naturalmente, avere il privilegio di parlare con la leggendaria Jennifer Hale”.

“Lavorare su Synapse è stata davvero una grande esperienza”, ha dichiarato Jennifer Hale. “Il team di nDreams ha svolto un lavoro incredibile con il gioco ed è immensamente soddisfacente sapere che aiuterò i giocatori di Synapse a sconfiggere David”.