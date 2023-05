NetEase Games ha annunciato la nascita di PinCool, Inc., un nuovo studio di sviluppo ad ampio respiro con sede a Tokio guidato da Ryutaro Ichimura, producer tra gli altri di Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King e Dragon Quest IX:Sentinels of the Starry Skies:

Ecco cosa riporta il sito ufficiale di PinCool:

“La creatività per rendere la vita più piacevole” racchiude la nostra filosofia. Il nome dell’azienda deriva dalla frase giapponese “pin to kuru”, che esprime quel che succede quando ti si accende una lampadina in testa. Il nome inglese “PinCool” è pronunciato in modo simile ed è stilizzato per includere anche la parola inglese “cool”.

In qualità di società di produzione d’intrattenimento, al centro del nostro business c’è la progettazione e la produzione di giochi per console, ma non ci fermiamo qui. Approfitteremo della nostra vasta esperienza per svolgere lavori di progettazione e produzione nel settore dell’intrattenimento, inclusi giochi per dispositivi mobili, giochi arcade, manga, anime, film, giocattoli, spettacoli teatrali ed eventi.

Offriamo qualcosa che non troverete da nessun’altra parte. Miriamo a offrire esperienze divertenti alle persone di tutto il mondo attraverso progetti che sfruttano le nuove idee che nascono dalla libertà creativa illimitata. Miriamo anche a rilasciare titoli più piccoli mentre continuiamo il nostro lavoro su titoli più ambiziosi. Attendo con ansia di scoprire cosa ci riserverà l’avventura di PinCool!

Ryutaro Ichimura – Direttore Rappresentante e Presidente di PinCool, Inc.