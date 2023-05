Ryu Ga Gotoku Studio ha annunciato l'RGG Summit

Ryu Ga Gotoku Studio, lo studio giapponese noto per la serie Yakuza e a cui dobbiamo il recente Like a Dragon: Ishin!, ha appena annunciato il suo RGG Summit per l’estate 2023, come si può intuire dall’immagine qui sotto:

L’evento in streaming sarà trasmesso il 16 giugno alle 5 del mattino italiane, un orario non esattamente comodissimo per chi volesse seguirlo in diretta.

Nel tweet dell’annuncio non è stata fatta menzione dei giochi che verranno mostrato durante l’RGG Summit, ma sul web si parla di Gaiden, il quale dovrebbe uscire quest’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e di Like a Dragon 8, il quale dovrebbe arrivare nel 2024 sulle stesse piattaforme.