Western Digital ha presentato la nuova scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox. Con capacità massima di 1 TB, la nuova soluzione per l’archiviazione offre una capacità ancora più grande per mantenere installati e pronti al gioco i propri titoli. La scheda supporta il Quick Resume e sfrutta l’architettura Xbox Velocity, che le consente di offrire delle prestazioni di fascia alta.

“Le console Xbox sono state per decenni un pilastro nel mondo del gaming, presenti nelle case di tutto il mondo”, ha dichiarato Susan Park, vice president, global strategic partnerships di Western Digital. “Con l’introduzione della scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox, i giocatori possono continuare a divertirsi con i loro giochi preferiti beneficiando di una maggiore flessibilità, così da potersi concentrare sul completamento della prossima missione o sulla sconfitta del boss finale“.

Progettata per estendere la capacità di archiviazione interna di Xbox Series X|S, la scheda di espansione offre ai giocatori la possibilità di conservare un numero ancora maggiore dei titoli preferiti senza doverli trasferire da e verso la console. Progettata con il design distintivo di WD_BLACK, la C50 si inserisce perfettamente nella porta di espansione dello storage di Xbox Series X|S; i giocatori possono semplicemente collegarla e giocare, senza dover ricorrere ad arnesi o problemi di compatibilità.

Con l’acquisto della scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox sarà possibile usufruire anche di un mese di prova del servizio Game Pass Ultimate. La scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox viene venduta al prezzo di vendita suggerito di 139,99 euro (512 GB) e 189,99 euro (1 TB) e sarà disponibile da oggi sullo store di Western Digital.