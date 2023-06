Pikmin 4, pubblicato il trailer "Rise to the Occasion"

Nintendo ha pubblicato il trailer ufficiale del prologo di Pikmin 4, intitolato “Rise to the Occasion”. Ecco il trailer:









Ecco come ci viene presentato il gioco sul Nintendo Shop.

Sboccia una nuova avventura!

I Pikmin si preparano a partire per un’altra grande missione in Pikmin 4 per Nintendo Switch! Queste minuscole creature simili a piantine abitano un pianeta misterioso. Coltivale, raccoglile e guidale mentre ti fai strada attraverso questo nuovo mondo con il loro aiuto.

Cosa sono i Pikmin?

Esistono Pikmin di forme, dimensioni e colori diversi! Per esempio, quelli rossi non temono il fuoco, quelli blu sono ottimi nuotatori e i nuovi Pikmin gelati non perdono mai il loro sangue freddo, congelando i nemici e l’ambiente intorno a loro. Presi singolarmente i Pikmin sono piccoli e vulnerabili, ma quando uniscono le forze niente li può fermare! Usa la loro forza in miniatura e un pizzico di strategia per superare tutti gli ostacoli che ti aspettano su questo strambo nuovo pianeta.

Un adorabile compagno canino.

Anche Occin, il cane spaziale, ti affiancherà nella tua avventura. Questo fedele compagno può abbattere ostacoli, trascinare oggetti pesanti e trasportare i Pikmin sulla sua schiena. Insieme, i Pikmin e Occin non temono niente e nessuno!

Vi ricordiamo che Pikmin 4 uscirà il 21 luglio su Switch.