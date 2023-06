LISA: Definitive Edition arriverà a luglio su PC e console

Il publisher Serenity Forge e il piccolo team di sviluppo Dingaling Productions hanno annunciato LISA: Definitive Edition, riedizione del videogioco di ruolo di culto uscito quasi dieci anni fa solo su PC tramite Steam.









Questa nuova edizione non solo includerà sia il gioco base, LISA: The Painful, che l’espansione The Joyful, ma potrà contare su nuovi contenuti, tra cui boss inediti e storie aggiuntive con finali multipli. Inoltre, la grafica del gioco è stata rimasterizzata sfruttando la tecnica del pixel-perfect intelligence scaling. Dato l’arrivo del gioco su tutte le principali piattaforme, gli sviluppatori hanno implementato una modalità a 120 fps attivabile su PC e sulle console di ultima generazione. Il gioco sfrutterà anche l’HD Rumble su Nintendo Switch e i feedback aptici del DualSense.

LISA: Definitive Edition verrà pubblicato il 18 luglio su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.