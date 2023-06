Crime Boss: Rockay City per console ha una data di uscita

505 Games ha annunciato la data di uscita delle versioni console di Crime Boss: Rockay City, lo sparatutto sviluppato da Ingame Studios ambientato nel mondo della criminalità organizzata che rende omaggio alle icone televisive e cinematografiche degli anni Novanta.









“Il lancio per le console è solo l’inizio. Abbiamo tantissimi piani per il 2023 e oltre“, ha dichiarato Jarek Kolář, Development Director di Ingame Studios. “È stato un piacere immenso portare alla vita Crime Boss: Rockay City , le versioni per console includeranno tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti rilasciati per la versione PC Epic.”

Il gioco sarà disponibile su PS5 e Xbox Series X|S dal 15 giugno nel solo formato digitale, mentre le edizioni scatolate usciranno il 5 settembre.