The Lamplighters Guild: annunciata la data di uscita

Harebrained Schemes ha annunciato la data di uscita di The Lamplighters Guild, tattico a turni in arrivo tra qualche mese su PC e Xbox Series X|S.









Ambientato negli anni ’30, il nuovo videogioco degli autori di Shadowrun e BattleTech ci catapulta in un universo alternativo dove un culto tirannico chiamato The Banished Court è a un soffio dal dominare il mondo. Per millenni tutto ciò che si è frapposto tra questa sinistra setta e i suoi piani è stato un gruppo di eroici eruditi noti come The Lamplighters League.

Controllando una squadra di personaggi unici, ognuno con uno stile di gioco differente, bisognerà ispezionare il campo di battaglia in tempo reale e posizionare al meglio la squadra prima che cominci lo scontro, questa volta a turni. Tra una missione e l’altra potremo arruolare ulteriori compagni di avventura tra reietti e fuorilegge, così da provare a contrastare i piani malvagi della Banished Court.

The Lamplighters Guild uscirà su PC e Xbox Series X|S il 3 ottobre prossimo. Sarà inoltre disponibile al lancio su Xbox Game Pass.