Annunciato Everybody 1-2-Switch!, in uscita a fine mese

Nintendo ha annunciato Everybody 1-2-Switch!, un nuovo party game che supporta da 2 a un massimo di 100 giocatori nella stessa stanza, a patto di usare uno smartphone come controller.









Questo nuovo videogioco per Nintendo Switch comprende svariati minigiochi pensati per divertirsi in gruppo: basta impugnare dei controller Joy-Con o dei dispositivi smart compatibili per cimentarsi in giochi di squadra facili da configurare grazie all’aiuto di Horace, il presentatore del gioco dalle fattezze di un cavallo.

Everybody 1-2-Switch! uscirà sulla console della Casa di Kyoto il prossimo 30 giugno.