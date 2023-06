Everybody 1+2-Switch è disponibile da oggi

Siete pronti a fare festa su Everybody 1+2-Switch? Noi sì, ma sicuramente lo sarete anche voi. Sviluppato da Nintendo Entertainment Planning & Development, il nuovo progetto promette tanto divertimento da soli o con qualche amico con ben diciassette unici minigiochi tutti da provare.









“Qualsiasi occasione è buona per radunare amici e parenti e sfidarvi in una varietà di buffi e intriganti minigiochi. Vi va di fare amicizia con gli alieni, per esempio? O di gonfiare appena il giusto dei palloncini giganti? O di mettervi dietro il bancone di una frenetica gelateria? Preparatevi a divertirvi con eventi di tanti tipi diversi”. Ricordiamo che Everybody 1+2-Switch! è disponibile al prezzo di 29,99 euro.