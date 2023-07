Jujutsu Kaisen Cursed Clash: ecco il picchiaduro del celebre anime

Bandai Namco ha presentato Jujutsu Kaisen Cursed Clash, un nuovo picchiaduro 3D ispirato all’omonimo anime e manga in arrivo su PC e console.









In Jujutsu Kaisen Cursed Clash i giocatori possono creare una squadra con il cast dell’anime e scatenare potenti attacchi con le famose “Cursed Techniques” in combattimenti 2v2. In totale saranno ben 15 i personaggi selezionabili, ognuno dei quali in grado di eseguire un’ampia gamma di attacchi e combo in team.

Il picchiaduro è ancora sprovvisto di una data di uscita definitiva, ma sappiamo che vedrà la luce su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.