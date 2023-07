Immortals of Aveum: ecco il nuovo trailer

Immortals of Aveum, sviluppato da Ascendant Studios e pubblicato da EA Originals, è la nuova produzione fantasy che potrebbe ricordare agli appassionati del genere Ghostwire: Tokyo di Bethesda Softworks, pubblicato il 25 marzo 2022.









Immortals of Aveum – Unpacked è un nuovissimo trailer che approfondisce la storia e l’azione di questo nuovo videogioco d’azione in cui si brandisce la magia con sigilli e incantesimi, si costruisce il proprio equipaggiamento con attrezzature e alberi delle abilità e si combatte per il popolo di Aveum contro la nazione di Rasharn. Immortals of Aveum uscirà il 22 agosto 2023. I preordini sono già aperti su Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC su Epic Games Store e Steam. Pronti ad affrontare la magia all’interno di Immortals of Aveum?