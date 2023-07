Square Enix pensa alle remaster di alcuni dei suoi giochi più vecchi

Intervenendo nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, i membri del consiglio di amministrazione di Square Enix hanno dichiarato di essere interessati alle remaster di alcuni videgiochi del passato.

Come riportato su VGC, un investitore ha chiesto esplicitamente se la compagnia stesse pensando o meno a riproporre alcuni classici con un bel po’ di anni sulle spalle, come avvenuto nel caso della Final Fantasy Pixel Remaster, accolta positivamente dal mercato. “Non condivideremo informazioni sui titoli in sviluppo,” ha dichiarato un membro del consiglio di amministrazione. “Ma stiamo valutando deverse idee all’interno della compagnia e speriamo che non vediate l’ora dei prossimi annunci.”

Difficile quindi ipotizzare quali saranno i videogiochi eventualmente interessati dalle opere di rifacimento, soprattutto considerando quanto sia vasto il catalogo di IP detenute da Square Enix.