The Unliving: disponibile il nuovo aggiornamento

The Unliving, sviluppato da RocketBrush Studio e pubblicato da Team17 Digital, si aggiorna con migliorie relative alla godibilità totale dell’esperienza di gioco, alla ripulitura relativa all’ottimizzazione e aggiunge, inoltre, il contenuto Vow of Deicide, richiesta a gran voce dai giocatori, per accrescere la difficoltà del videogioco. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di una produzione roguelike che s’ispira a nomi certamente più altisonanti.









Oltre a una modalità che aumento il livello di sfida, Apex Necromancy, l’aggiornamento dedicato, include l’aggiunta di un radar che segnala i punti d’interesse e il percorso principale verso un qualsivoglia boss da affrontare. Non manca neppure il tracker, che semplifica il sistema di combattimento e ne approfondisce le particolarità. Migliorati anche la salute, il mana e la forza del Negromante, il protagonista che si ritrova in questo orrore perpetuo.