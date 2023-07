Stray Gods è stato rinviato per non scontrarsi con Baldur's Gate 3

L’imminente uscita di Baldur’s Gate 3, in arrivo su PC il 3 agosto, ha costretto gli sviluppatori di Stray Gods: The Roleplaying Musical a rinviare la pubblicazione del loro videogioco.

Tramite un messaggio diffuso via Twitter, Summerfall Studios ha spiegato di aver spostato la data di uscita in avanti per permettere agli interessati di godersi Baldur’s Gate 3. Entrambi i giochi, infatti, avrebbero dovuto vedere la luce il medesimo giorno, tuttavia Stray Gods verrà ora pubblicato la settimana successiva: il 10 agosto. Nessun problema dell’ultimo minuto, dunque, ma solo la volontà di non scontrarsi con quello che molto probabilmente si rivelerà un colosso in grado di attirare su di sé tutta l’attenzione del pubblico.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.