Banishers: Ghosts of New Eden uscirà a novembre

Focus Entertainment ha annunciato la data di uscita di Banishers: Ghosts of New Eden, il prossimo videogioco di DON’T NOD.









Il videogioco di ruolo a tinte action degli autori di Life is Strange e Vampyr sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 7 novembre.

Questa la sinossi: “New Eden, 1695. Antea Duarte e Rosso Mac Raith sono una coppia di epuratori, ossia di cacciatori di fantasmi che hanno giurato di proteggere i vivi dalla minaccia degli spettri. In seguito al disastro dell’ultima missione, Antea si ritrova gravemente ferita e diventa uno di quegli spettri che tanto odia. La coppia cercherà quindi di liberare Antea dalla pena che l’affligge nelle foreste infestate del Nordamerica.”

In Banishers: Ghosts of New Eden ci troveremo a risolvere i casi di infestazione sfruttando le abilità marziali di Rosso e i poteri spirituali di Antea così da epurare le anime che tormentano i viventi. DON’T NOD promette di offrire una trama sfaccettata in cui le decisioni del giocatore avranno conseguenze sul destino degli abitanti di New Eden e sulla storia del gioco.