Il controller Access per PS5 è in uscita a dicembre

Sony ha annunciato la data di uscita del controller Access per PS5 ideato per permettere agli utenti con disabilità di giocare più comodamente e con maggiore facilità.









Il controller Access consente di personalizzare il layout con diversi cappucci levette e tasti in molte forme e design, utilizzarlo a 360° in qualsiasi orientamento e collegare accessori per l’accessibilità di terze parti tramite le quattro porte di espansione standard da 3,5 mm. È inoltre possibile creare fino a trenta profili di controlli, regolare le impostazioni delle levette, attivare/disattivare i comandi o disattivare completamente i tasti per interrompere la pressione accidentale. Inoltre, è possibile associare fino a due controller Access e un controller wireless DualSense per utilizzarli contemporaneamente.

Il controller Access per PS5 verrà venduto al prezzo di € 89,99 e sarà disponibile dal 6 dicembre. Segnaliamo che i pre-order verranno aperti sul sito PlayStation Direct dal 21 luglio.