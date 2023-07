Blasphemous II: aperti i preordini del Metroidvania di The Game Kitchen

Sviluppato dal team indipendente The Game Kitchen, Blasphemous II apre i preordini su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. La produzione, che parlerà di un mondo oscuro e corrotto, è il prosieguo diretto del precedente capitolo pubblicato nel 2020, ottenendo il plauso della critica e l’apprezzamento dei giocatori.









Il Penitente si prepara a tornare in un’avventura ancora più oscura e tenebrosa. Con tre armi uniche da acquisire e padroneggiare e un set di abilità migliorato tra cui scegliere, i giocatori dovranno usare questi nuovi strumenti per sopravvivere ed esplorare una terra infernale decisa a rimandarli nella tomba. Nemici mostruosi e sfide si nascondono dietro ogni angolo, e Il Penitente deve affrontarli tutti nella sua missione per fermare la nascita profetica di un nuovo Figlio del Miracolo mentre raccoglie pezzi sparsi di tradizioni, svelando segreti a lungo dimenticati ed evitando l’abbraccio finale della morte più e più volte.