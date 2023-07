Life by You: l'uscita in Accesso Anticipato è stata rinviata

Prevista inizialmente per il mese di settembre, l’uscita di Life by You in Accesso Anticipato è stata rinviata al prossimo anno. Ne ha dato notizia in un video messaggio Rod Humble, il direttore generale di Paradox Tectonic.









Il tempo aggiuntivo permetterà allo studio di sviluppo di migliorare i dettagli visivi e l’interfaccia del gioco. Questi miglioramenti non solo influenzeranno l’aspetto generale del gioco, ma lo renderanno un’esperienza ancora più completa per i giocatori. Paradox Tectonic si dedicherà anche al perfezionamento degli strumenti di modifica disponibili per esplorare e creare.

La nuova data di uscita di Life by You è fissata al 5 marzo 2024. Il gioco sarà disponibile sia su Steam che sull’Epic Games Store al prezzo di € 39,99.