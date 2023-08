An Ankou è in arrivo a breve

An Ankou, sviluppato dal team francese Alkemi, arriverà il prossimo 17 agosto 2023. Dopo il rilascio della demo dedicata, utile per scoprire questa nuova produzione roguelike ispirata alle leggende francesi, proporrà un’avventura a tinte oscure e souls. Il team, infatti, non ha mai nascosto le sue reali ispirazioni e neppure le sue intenzioni. L’opera, in tal senso, proporrà una trama oscura e agghiacciante.









I giocatori potranno presto vestire i panni di un servitore della morte mentre esploreranno, fabbricheranno oggetti e guideranno gli spiriti verso il riposo eterno. Ambientato in uno scenario alternativo della Bretagna del XIX secolo, in An Ankou i giocatori vestiranno i panni dell'”Ankou”, un servitore della morte e ultima persona deceduta durante l’anno. I giocatori, rinati come una delle tre classi selezionabili torneranno nel mondo terreno per reincarnare gli spiriti e guidarli verso il riposo eterno.