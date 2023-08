Lost Soul Aside si mostra in un nuovo trailer

Lost Souls Aside, sviluppato e pubblicato da Ultizero Games, è il nuovo Action RPG proveniente dalla Cina in arrivo su PlayStation 5, forse PlayStation 4 e confermato su PC. Il video presenta alcuni tratti di gameplay e le movenze del personaggio principale, con Kazer che utilizza uno skater per muoversi agilmente da una parte all’altra della mappa. Nonostante ancora non abbia una data d’uscita ufficiale, Lost Soul Aside non ha ancora una finestra di lancio precisa.









Sospeso fra l’immaginario tipico di un Final Fantasy e la brutalità dei combattimenti di un Devil May Cry, Lost Soul Aside è certamente uno dei videogiochi più interessanti mostrati al recente Chinajoy. Nel video è stato inoltre mostrato il protagonista contro un nemico temibile, capace di tenergli testa, in un combattimento che è lecito definire spettacolare e straordinario, senza esclusioni di colpi.