Gothic: il videogioco originale è in arrivo su Switch

Ribattezzata Gothic Classic, questa edizione non apporta modifiche all’impianto grafico gioco. Nessuna opera di rimasterizzazione, dunque, ma sono stati comunque predisposti molti aggiustamenti al codice di gioco. L’elenco dei fix è particolarmente lungo, tanto da toccare sia l’intelligenza artificiale dei nemici e degli alleati, che molti problemi legati alle quest e al mondo di gioco.

Gothic Classic verrà pubblicato su Switch il prossimo 28 settembre. Speriamo che questa nuova versione veda la luce anche su altre piattaforme.