Baldur's Gate 3: record di giocatori in contemporanea su Steam

Grande successo per Baldur’s Gate 3: il videogioco di ruolo targato Larian Studios ha fatto registrare quasi mezzo milione di giocatori in contemporanea su Steam nel suo giorno di lancio.

Secondo quanto riportato su SteamDB, il picco di giocatori è stato pari a 472.136 intorno alle 23:00 di ieri, ora italiana. Per qualche ora è stato addirittura il secondo titolo più giocato su Steam, alle spalle del solo Counter-Strike: Global Offensive, riuscendo a superare persino Dota 2. Nel momento in cui scriviamo questa notizia, Baldur’s Gate 3 è comunque sul gradino più basso del podio, dietro i due videogiochi multiplayer di Valve.

Per fornire qualche metro di paragone vi basti sapere che il precedente record di utenti attivi in contemporanea su Baldur’s Gate 3 risale al giorno di lancio in Accesso Anticipato, il 1° ottobre 2020, ed era pari a 73.980 giocatori. Il precedente videogioco di Larian Studios, Divinity: Original Sin II, fece registrare un picco di 93.701 giocatori attivi contemporaneamente. Il successo di Baldur’s Gate 3 non si ferma al solo Steam, però: l’ultima fatica dello studio belga ha trionfato anche su Twitch con un picco di 481.973 spettatori, diventando per molte ore l’oggetto della categoria di streaming più seguita sulla piattaforma, superando persino “Just chatting”.