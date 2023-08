Image Power è a lavoro su un un nuovo videogioco

Image Power, studio di sviluppo polacco con sede a Varsavia, ha annunciato oggi il suo nuovo videogioco di sopravvivenza. Stiamo parlando di Offroad Survival, che potrebbe ricordare a qualcuno una qualsiasi altra opere del genere già conosciuta nel panorama. Ambientata in una foresta lontana dai centri abitati, il giocatore dovrà sopravvivere alle intemperie e a situazioni complesse, in cui sarà costretto a prendere delle decisioni delicate e irreversibili.









Offroad Survival espande le idee del simulatore meccanico Offroad recentemente pubblicato. Quest’ultimo, rilasciato il 24 luglio, sta raccogliendo una reazione molto positiva da parte dei giocatori, mantenendo un punteggio molto positivo basato sulle recensioni degli utenti di Steam sin dal lancio.

“L’idea di Offroad Survival è un concetto su cui abbiamo lavorato per un po’ di tempo, ma non è un caso che abbiamo deciso di annunciare questo gioco proprio ora. Siamo contenti del successo di Offroad Mechanic Simulator e vorremmo che i giocatori vedessero Offroad Survival come una sorta di successore spirituale di questa tessera, portando un’esperienza puramente fuori strada in direzioni nuove, interessanti e inaspettate“, ha affermato Marcin Zaleński, CEO del potere dell’immagine.