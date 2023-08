EA Sports FC 24: ecco un nuovo video d'approfondimento

EA Sports FC 24, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, ha mostrato quest’oggi un nuovo video dedicato all’esperienza calcistica in uscita su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il filmato, della durata di sei minuti e condotto da Shelden Rogers insieme a Fab Muoio e Adriano Negri, evidenzia tutte le nuove modifiche in arrivo in EA Sports FC 24 nell’esperienza partita.









Dai modelli dei giocatori SAPIEN più realistici, all’increspatura delle loro maglie mentre battono un difensore, fino a un’esperienza partita oltre le aspettative, il migliorato motore Frostbite aumenta i dettagli per rendere ogni momento di EA Sports FC 24 più simile al calcio reale. La nuovissima tecnologia dei modelli trasforma il modo in cui i giocatori compaiono e si muovono, grazie a modelli dei movimenti reali ridisegnati, dieci volte più precisi dal punto di vista anatomico e corretti fin nei minimi dettagli, con il risultato di animazioni più fluide, che riflettono le caratteristiche uniche e le tipologie di corpo che rendono i giocatori speciali.

EA Sports FC 24 dà il benvenuto a una nuova coppia di commentatori in Ultimate Tea e in alcune modalità di Calcio d’inizio per fornire nuove voci e energia alle partite: si tratta dello storico telecronista inglese Guy Mowbray e dell’ex telecronista internazionale inglese Sue Smith, prima co-commentatrice donna nel Gioco Più Bello del Mondo.