Tekken 8: Azucena e Raven si uniscono al roster del picchiaduro

Bandai Namco ha presentato altri due personaggi che faranno parte del roster di Tekken 8: si tratta della new entry Azucena e di Raven, di ritorno da Tekken 6.









Conosciuta come la regina del caffè, Azucena è una lottatrice di MMA proveniente dal Perù ed è l’ultima erede della famiglia Ortiz, proprietaria di numerose piantagioni di caffè. Decide di partecipare al King of Iron Fist Tournament per promuovere l’azienda della sua famiglia. Azucena combatte usando tecniche basate sulle arti marziali miste, aggiungendo anche alcune mosse non convenzionali.









Dopo la sua scomparsa in seguito agli eventi di Tekken 6, Raven ha passato molto tempo allenandosi duramente per tornare più forte di prima in Tekken 8. Il suo stile fonde ninjutsu e potenti attacchi con la sua posizione unica “Soul Field”, fornendo ai giocatori un arsenale versatile che usa cloni e il teletrasporto per padroneggiare il ritmo del campo di battaglia.

Tekken 8 uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.