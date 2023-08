Cabernet: in arrivo la demo della visual novel vampiresca

Cabernet, sviluppato e pubblicato da Party for Introverts, è una nuova visual novel a tema vampiresco ispirata a Harmony: The Fall of Reverie e Vampyr, le iconiche opere di Don’t Nod, con la prima che ha segnato il ritorno del team dopo Gerda: A Flame Winter. In tal senso, è in arrivo una sua demo prevista nella giornata odierna.









Il cambiamento sta fermentando, minacciando i modi consolidati di sedurre gli aristocratici soprannaturali. Il giocatore sosterrà la sua facciata di essere vivente mentre lotterà con moralità di giovane vampiro. E chissà, manterrete la vostra umanità o scenderete ulteriormente a patti con l’orrore e l’oscurità come raccontato nel Dracula di Bram Stoker? Cabernet è un gioco di ruolo narrativo bidimensionale, ambientato nell’Europa orientale del XIX secolo. Si guiderà Liza, una giovane vampira alle prese con la sua moralità e il mondo soprannaturale in cui è stata trascinata. Sarà necessario prepararsi ad affrontare i temi del conflitto sociale, dell’alcolismo e della corruzione in un mondo in costante mutamento. Ricordiamo, inoltre, che Cabernet uscirà nel 2024.