Call of Duty: Modern Warfare 3 è ufficiale, in uscita a novembre

Activision ha presentato ufficialmente Call of Duty: Modern Warfare 3, l’ultima iterazione della celebre saga di FPS, questa volta sviluppata da Sledgehammer Games. Si tratta dunque del primo Modern Warfare realizzato al di fuori degli uffici di Infinity Ward.









L’annuncio è stato accompagnato da un breve teaser trailer che non mostra nulla del gioco. Non sappiamo nemmeno su quali piattaforme uscirà, anche se possiamo ipotizzare che lo sparatutto vedrà la luce su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

Per quanto riguarda la data di uscita, invece, Call of Duty: Modern Warfare 3 verrà pubblicato il prossimo 11 novembre.