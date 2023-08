Need for Speed Unbound: al via il nuovo contenuto aggiuntivo

Need for Speed Unbound, sviluppato da Criterion e pubblicato da Electronic Arts, è il nuovo capitolo della serie automobilistica che ha appassionato un numero incalcolabile di giocatori. La nuova iterazione, infatti, ha saputo coniugare il passato e il presente, catturando le atmosfere di Need for Speed Most Wanted, il più apprezzato del franchise.









Il Volume 4 celebra i 75 anni di Porsche con nuovi eventi a tema, cosmetici e personalizzazioni, offrendo ai giocatori l’opportunità di ottenere la Porsche personalizzata leggendaria più potente che le strade abbiano mai visto, una Porsche Taycan Turbo S completamente elettrica. Il Volume 4 invita inoltre i giocatori a lanciarsi all’inseguimento e a spingersi oltre i propri limiti nei nuovi Linkup, negli eventi “Boosted” e nelle sfide giornaliere e settimanali per avere la possibilità di guadagnare XP e nuove auto. Il Volume 4 introduce un nuovo Speed Pass gratuito, che offre 75 livelli di cosmetici e personalizzazioni. La leggendaria Porsche 911 Carrera S personalizzata è, inoltre, in palio per coloro che superano il livello 50.