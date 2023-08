Fate/Samurai Remnat: ecco il trailer animato

Fate/Samurai Remnant, sviluppato da Omega Force e pubblicato da Koei Tecmo, è il nuovo videogioco d’azione creato dalle mente dietro Dynasty Warriors e Fire Emblem Warriors. In arrivo su PlayStation 5, PlayStation 5 e PC, l’avventura racconterà uno spaccato del Periodo Edo nel Giappone Feudale, un momento complesso e controverso, con l’aggiunta di un contesto molto intrigante: la lotta totale per il Santo Graal, che qualcuno potrebbe facilmente collegare al ciclo arturiano.









In occasione della prossima pubblicazione, fissata al 28 settembre 2023, il team nipponico ha rilasciato il filmato animato che racconta le gesta degli avventurieri che affronteranno la dura ricerca del Santo Graal nell’affascinante cornice del Giappone Feudale, un’ambientazione ormai sfruttata da molti studi di sviluppo e presente in altrettanti videogiochi. Anno quarto dell’era Keian del periodo Edo: sono passati molti anni dalla fine di un’era turbolenta e intrisa di sangue. La popolazione conduce un’esistenza pacifica e tranquilla. Ora però sta per scatenarsi una guerra tra sette coppie di Masters e Servants. Nell’ombra, intanto, si celebra il “Waxing Moon Ritual”. Ad Asakusa il giovane Miyamoto Iori si ritrova coinvolto nella violenza di una Holy Grail War.