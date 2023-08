Sword of Convallaria: disponibile il gameplay trailer

Sword of Convallaria, sviluppato e pubblicato da XD Games, verrà pubblicato nel corso del prossimo autunno su mobile e PC. Tematicamente vicino a opere come Final Fantasy e Fire Emblem, questo nuovo JRPG porterà i giocatori in una terra fatata dominata da antiche creature e magie di ogni genere.









Ambientato nell’antico continente di Rodinia, il giocatore giungerà a Iria, una piccola nazione ricca di magici minerali Luxite, e la sua ricerca inizierà quando si risveglierai in una prigione per raggiungere Convallaria, una città minacciata dall’escalation dei conflitti in questa nazione contesa e in gran subbuglio. In qualità di leader del gruppo mercenario Sword of Convallaria, attraversi varie fazioni e prendi decisioni difficili per perseguire la pace per Iria. Durante il suo viaggio, il giocatore personalizzerà il suo gruppo di mercenari reclutando compagni, insegnando abilità, forgiando equipaggiamento, ricercando tecnologia e accettando missioni da diverse fazioni.