The Signal è stato annunciato ufficialmente

The Signal, sviluppato da Goose Byte, è il nuovo videogioco del team canadese che non ha fatto sapere molto di sé negli ultimi due anni. Gli autori di Sharp, infatti, si sono dedicati allo sviluppo di una nuova opera ambientata nello Spazio che potrebbe appassionare e coinvolgere un numero sconfinato di appassionati degli astri e non solo.









The Signal, che è in fase di sviluppo in Unreal Engine 5 per console e PC, si basa sui tre pilastri fondamentali di esplorazione, invenzione e sopravvivenza. Con un focus sui contenuti di creazione generati dagli utenti, l’esclusivo sistema di condivisione delle ricette e il tema della sostenibilità del gioco lo distinguono dalla ricchezza di titoli di qualità che operano in questo spazio. “Siamo davvero entusiasti del mondo che stiamo costruendo per The Signal”, afferma Theodor Diea, CEO e fondatore di Goose Byte. “Vogliamo portare i giocatori in un viaggio: non appena si esce su questo pianeta inesplorato, il giocatore si trova immediatamente di fronte a un ambiente tanto misterioso quanto bello. Questo pianeta pullula di flora e fauna sconosciute in molteplici enormi biomi. Ma non tutto è come sembra. Il pianeta è pienamente consapevole delle tue azioni e più a lungo passi ad esplorare, più inizia a interagire e scherzare con te”. In arrivo su console e PC in un momento ancora imprecisato.