Alan Wake 2 è stato rimandato di qualche giorno

Alan Wake 2, sviluppato da Remedy Entertainment, è la prosecuzione dell’opera che ha visto protagonista lo scrittore più iconico del mondo dei videogiochi in lotta contro l’oscurità e le sue oscure fiere. In tal senso, la produzione è stata rimandata al 27 ottobre 2023, in un mese certamente pieno zeppo di tante produzioni che scalpitano ad uscire.









Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Alan Wake scrive una storia oscura nel tentativo di manipolare la realtà che lo circonda e scappare dalla sua prigionia. Braccato da un oscuro orrore, Wake cerca di preservare la sua sanità e sconfiggere il diavolo al suo stesso gioco.