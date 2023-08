Call of Duty: Modern Warfare 3, ecco il trailer di gameplay

Activision ha pubblicato il trailer di presentazione del gameplay di Call of Duty: Modern Warfare 3, seguito diretto dell’incarnazione precedente della serie uscita l’anno scorso.









La campagna single player vedrà il ritorno del Capitano Price e della Task Force 141 mentre l’ultranazionalista Vladmir Makarov estende la sua presa su tutto il mondo. Tra le novità di questo capitolo segnaliamo le missioni Open Combat: queste presentano i tipici livelli cinematografici con in più la possibilità di decidere quale tra i numerosi percorsi intraprendere quali scelte compiere per completare gli obiettivi.

Per quanto riguarda il multiplayer, le armi e gli Operatori sbloccati nel videogioco precedente o attualmente disponibili per i giocatori in Modern Warfare 2 saranno trasferiti in Modern Warfare 3. Inoltre, tutte le 16 mappe presenti al lancio dell’originale Modern Warfare 2 (2009) sono state modernizzate con nuove modalità e caratteristiche di gameplay, e saranno disponibili al lancio di questo nuovo capitolo della serie.

Infine, non mancherà la modalità Zombie sviluppata da Treyarch. Questa campagna racconta una storia ultraterrena di Dark Aether ambientata nell’universo di Modern Warfare con missioni, caratteristiche principali di Zombie e segreti da scoprire.

Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S dal 10 novembre 2023.