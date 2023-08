Rich Vogel, ex BioWare, guida T-Minus Zero Entertainment

NetEase ha aperto un nuovo studio di sviluppo ad Austin, in Texas, chiamato T-Minus Zero Entertainment. La nuova realtà sarà guidata da Rich Vogel, già veterano di BioWare che ha lavorato a Star Wars: The Old Republic.

Stando a quanto ha fatto sapere la compagnia cinese (via Game Developer), T-Minus Zero Entertainment è al lavoro su un videogioco action in terza persona ambientato in un universo fantascientifico. Sappiamo inoltre che si tratta di un titolo multiplayer online.

Oltre a Rich Vogel, che rivestirà il ruolo di CEO, lo studio potrà contare sulla presenza del game director Mark Tucker, ex di Bethesda Game Studios, sull’art director Jeff Dobson, che ha partecipato ai lavori di Dragon Age: Inquisition, e infine sull’apporto di Scott Malone, tra i producer di Anthem.