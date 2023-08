The Invincible, annuncio con data d'uscita

The Invincible, sviluppato da Starward Industries e pubblicato da 11 Bit Studios, arriverà il prossimo 6 novembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Destinato a essere un’avventura dinamica, il titolo ci condurrà in un pianeta caldo e ostile alla ricerca della verità.









Basato sull’omonimo libro bestseller di Stanislaw Lem, The Invincible mescola vasti panorami spaziali con design ed estetica retro-futuristico e atompunk. Pronti a vivere un’esperienza che potrebbe condurvi ben oltre lo Spazio e l’immaginato, in un contesto unico nel suo genere e con presupposti che potrebbero in effetti sorprendere gli appassionati di sci-fi e non solo? Non resterà altro che attendere.