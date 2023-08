Fort Solis è ora disponibile

Sviluppato da Fallen Leaf e pubblicato da Dear Villagers, Fort Solis è il nuovo videogioco indipendente che vede protagonisti attori del calibro di Troy Baker (The Last of Us, Borderlands) e Roger Clarke (Red Dead Redemption 2). In uscita quest’oggi su PlayStation 5 e PC. Ambientato su Marte, il pianeta rosso tanto proposto in molti videogiochi del genere, Fort Solis condurrà i giocatori in una fitta storia thriller incentrata su un mistero da risolvere.









Dopo aver risposto a un’insolita richiesta di soccorso da parte di una remota base mineraria, Jack raggiunge la buia e desolata Fort Solis. Le allerte sull’imminente tempesta lo spingono ad addentrarsi, sperando di stabilire un disperatissimo contatto. Con l’incedere della notte, la situazione peggiora sempre di più fino sfuggire a qualsiasi controllo, e il mistero degli eventi che hanno colpito l’equipaggio inizia a manifestarsi. La tempesta si avvicina, minando le chance di fuga di Jack, che deve resistere fino all’alba.