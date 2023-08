CI Games e gli sviluppatori di Heworks hanno confezionato lo story trailer di Lords of the Fallen, diffuso durate l’Opening Night Live della Gamescom 2023.









Il trailer esteso approfondisce il vasto mondo da incubo che attende i giocatori in questo action RPG di stampo soulslike. Non bisognerà attendere a lungo prima di avventurarsi nel mondo di Lords of the Fallen: l’uscita è infatti prevista su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 13 ottobre.