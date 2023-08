Annunciati Broken Sword: Parzival’s Stone e la remaster del primo

Revolution Software ha annunciato Broken Sword: Parzival’s Stone, il sesto capitolo della celebre saga di avventure grafiche, e il rifacimento in alta definizione di Broken Sword: Il Segreto dei Templari, il primo videogioco della saga uscito originariamente nel 1996.









In Parzival’s Stone seguiremo le avventure di George e Nico mentre indagano su un antico manuscritto, solo per trovarsi al centro di una cospirazione tra cacciatori di tesori nazisti, antichi miti medievali e un pizzico di fisica quantistica, che non guasta mai. Il gioco è in sviluppo per PC, console e dispositivi mobili, sebbene non si conoscano né le precise piattaforme di riferimento né la finesta di uscita.

Per quanto riguarda la remaster di Broken Sword: Il Segreto dei Templari, invece, questa potrà contare su un comparto grafico rimodernato mantenendo i fondali originali, nonché varie migliorie non meglio specificate utili a rendere più attuale l’avventura. Il rifacimento uscirà all’inizio del 2024, ma anche in questo caso non sappiamo su quali piattaforme, se non che verrà pubblicato anch’esso su PC, console e mobile.