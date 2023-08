Master of Magic, disponibile il DLC

Master of Magic, recentemente riportato alla ribalta da MuHa Games e Slitherine, accoglie quest’oggi il nuovo contenuto aggiuntivo Rise of Soultrapped. Recensito dal nostro Daniele Dolce di quartiere, l’opera, per chi non la conoscesse, è un remake di uno dei videogiochi simbolo del 1994, la sua data ufficiale di pubblicazione (una scuola lontana nel tempo).









La nuova espansione presenta gli affascinanti e misteriosi Soultrapped e il loro regno Techmagic. Questa nuova razza è un’affascinante fusione tra uomo e macchina, con una serie di nuove unità, come Ingegneri, Tech Priests e truppe speciali, tra cui Soul Cannon e Yeet, che evoca l’esplosiva Magbomb. E il Maestro dell’Anima Intrappolata è il Mago che comanda tutto: Nineseven, il mago tecnologico un tempo elfo con nuove potenti abilità.