Back to the Dawn è stato mostrato alla Gamescom 2023

Sviluppato dal talentuoso team di Metal Head Games e distribuito da Spiral Up Games, Back to the Dawn è un videogioco di sopravvivenza ed evasione dalla prigione, che racconta di un giornalista incastrato e intrappolato in un’agghiacciante cospirazione, costretto a insinuarsi nell’ambiente insidioso e ostile di una prigione di massima sicurezza.











Traendo profonda ispirazione da iconici programmi carcerari come Prison Break e Fuga da Alcatraz, Ritorno all’alba offre ai giocatori un tuffo in un mondo carcerario coinvolgente fatto di sopravvivenza, strategia e fuga, pieno di sorveglianza sempre vigile, tenui alleanze e feroci rivalità. Mentre viaggeranno attraverso diverse aree carcerarie, ognuna ricca di sfide e opportunità uniche, i giocatori saranno costretti a essere sempre all’erta. Che si tratti di decidere di fare amicizia o manipolare un cast diversificato di detenuti, o di usare le proprie capacità per scalare la gerarchia della prigione, ogni decisione gioca un ruolo importante nella ricerca della libertà e della verità.

“Il team di Metal Head Games ha creato un’esperienza coinvolgente in cui i giocatori vengono sfidati in ogni momento all’interno degli esigenti confini della vita carceraria. Questo trailer racchiude in sé l’intricata miscela di gameplay strategico e narrativa avvincente. È uno sguardo a un’epica avventura di sopravvivenza in prigione nella quale non vediamo l’ora che i giocatori si imbarchino”, ha dichiarato Aldric Chang, CEO di Spiral Games.