Qomp2: annuncio con data d'uscita

In arrivo su PC, console e dispositivi mobile nel 2024, Qomp2 catturerà la semplicità di Pong offrendo ai giocatori solo due tasti per attraversare una serie di livelli labirintici nonché ricchi di sfide. Nei panni del fuggiasco ribelle, i giocatori si faranno strada a suon di ping-pong in un mondo minimalista e pericoloso. Con una molteplicità di nemici e boss sul proprio percorso, il fuggitivo si avventurerà in 30 livelli impegnativi, suddivisi in quattro mondi distinti.









“Sono passati più di 50 anni e il gameplay semplice e divertente di Pong affascina ancora i giocatori e gli sviluppatori”, ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari. “Con qomp2, sono lieto di poter continuare la narrazione creativa e riflessiva introdotta dal suo predecessore.”