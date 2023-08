PlayStation Plus: l'ultimo Saints Row tra i giochi di settembre?

Uno dei possibili videogiochi offerti a settembre dal servizio PlayStation Plus Essential è trapelato: si tratterebbe del reboot di Saints Row targato Volition Inc.

La notizia è stata riportata dal noto leaker Billbil-kun, finora infallibile per quanto riguarda i giochi in arrivo nel catalogo del servizio in abbonamento. Il leaker ha spiegato di essere a conoscenza degli altri due titoli in arrivo il 5 settembre nell’offerta del PlayStation Plus, tuttavia non è certo al 100% che si tratti proprio di quei videogiochi, per questo ha preferito limitarsi a far trapelare il solo Saints Row.

La conferma dovrebbe in ogni caso arrivare a stretto giro: Sony dovrebbe annunciare ufficialmente i giochi del PlayStation Plus di settembre nelle prossime ore.