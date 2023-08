Under the Waves è adesso disponibile

Under the Waves, sviluppato da Parallel Studio e pubblicato da Quantic Dream, è in uscita quest’oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un’avventura subacquea in un ambiente chiaramente ostile, in cui s’impersona un uomo che vive in totale solitudine all’interno di un luogo claustrofobico.









Stan, sommozzatore professionista nel Mare del Nord, deve lottare durante una lunga missione subacquea per superare una perdita che gli ha stravolto la vita. Bloccato nella solitudine che si è autoimposto, inizia a vivere strani eventi e dovrà fare la scelta più importante della sua vita.